Суд Сестрорецка обязал администрацию ликвидировать незаконные свалки рядом с Владимирским проспектом и ручьем Пасторским

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску природоохранного прокурора к администрации Курортного района.

Согласно материалам дела, природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Курортного района в течение 290 дней ликвидировать несанкционированные свалки по двум адресам: между КАД и Владимирским проспектом, а также рядом с ручьем Пасторским. Нарушения на этих участках были выявлены в ходе инспекции, осуществленной ведомством.

Представитель ответчика отмечала, что эти адреса и так внесены в проект адресной программы по борьбе с незаконным складированием отходов. Суд, однако, встал на сторону истца и постановил, что администрация обязана избавиться от мусора по указанным адресам не позднее 290 дней с момента вступления судебного решения в законную силу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минприроды предлагает рекультивировать свалки за счет увеличения соответствующей тарифной надбавки для населения.