Минприроды предложило рекультивировать свалки за счет тарифов для населения

Минприроды России предложило рекультивировать полигоны с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора.

Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов рассказал, что исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 рублей в год на человека, сообщает РБК. По его словам, увеличение тарифа не является критичным для населения.

Отмечается, что расчет надбавки к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов выполнен с использованием средних нормативов, которые составили 2,53 кубических метра на человека в год.

Надбавка рассчитывалась с использованием средних нормативов, которые составили 2,53 кубометра на человека в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил вопрос, касающийся экологических катастроф в России и наказания для виновных. По словам политика, накопленный ущерб окружающей среде плотно связан с деятельностью промышленных предприятий, которые работают еще с советских времен.