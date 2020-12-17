Путин высказался об ущербе экологии на полигоне «Красный Бор» в Ленобласти

Путин высказался об ущербе экологии на полигоне &#171;Красный Бор&#187; в Ленобласти
Пресс-конференция Владимира Путина. Фото: скриншот

Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил вопрос, касающийся экологических катастроф в России и наказания для виновных.

По словам политика, накопленный ущерб окружающей среде плотно связан с деятельностью промышленных предприятий, которые работают еще с советских времен. Он отметил, что за загрязнения несет ответственность государство в лице органов власти различных уровней.

Он признал, что такая проблема имеется, в частности, и на полигоне «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области.

Путин заявил, что установлением виновников техногенных происшествий должны заняться контрольные органы. Они должны принять решения о степени наказания для загрязнителей.

Напомним, в январе 2020 года власти Петербурга передали полигон «Красный Бор» в федеральную собственность. Обезвредить его планируется в рамках программы «Чистая страна». По оценкам экспертов, на рекультивацию полигона может потребоваться до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что структура Росатома займется полигоном «Красный Бор».

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