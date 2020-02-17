Структура Росатома займется полигоном «Красный Бор»

Работы по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти выполнит ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (структура Росатома). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Контракт на выполнение работ на полигоне планируется подписать до конца 2020 года.

«РосРАО» — крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами.

Напомним, в январе 2020 года власти Петербурга передали полигон «Красный Бор» в федеральную собственность. Обезвредить его планируется в рамках программы «Чистая страна». По оценкам экспертов, на рекультивацию полигона может потребоваться до 60 лет.