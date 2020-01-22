Полигон «Красный Бор» в Тосненском районе перешел в федеральную собственность

В Смольном завершили передачу полигона «Красный Бор», расположенного в Тосненском районе Ленобласти, в собственность Российской Федерации. Акт приема-передачи был подписан между КИО, комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также МТУ Росимущества Петербурга.

Как сообщает КИО, полигон был передан в качестве имущественного комплекса. Это подразумевает передачу как движимого, так и недвижимого имущества. Предполагается, что переход в федеральную собственность позволит провести работы по рекультивации объекта и снизить нагрузку с бюджета Петербурга.

Инициатива о передаче полигона в собственность РФ принадлежит губернатору Петербурга Александру Беглову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полигон «Красный бор» оградят армированной бетонной стеной.