Долгожители Ленобласти будут получать ежегодные выплаты в день рождения

Граждан будут поздравлять после наступления 90-летия.

Жители Ленинградской области старше 90 лет будут получать ежегодные выплаты от властей. Об этом сообщили сегодня, 15 марта, в пресс-службе правительства региона.

На 90-летие граждане получат 15 тысяч рублей, после 95 лет они начнут получать 20 тысяч, а жители старше 100 получат по 25 тысяч рублей. Отмечается, что средства получат люди, постоянно проживающие на территории Ленинградской области. Им не нужно будет писать никаких заявлений, добавили власти.

«В Ленинградской области с этого года учреждена единовременная выплата к 90, 95 и 100-летним юбилеям. Жителям региона старше 100 лет средства будут поступать в день рождения каждый год»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стало больше долгожителей.