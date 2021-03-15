В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника: его состояние стабильное

Сейчас подросток находится на больничном, за ним присматривают родители.
В Екатеринбурге произошел необычный инцидент: во рту у школьника взорвался вейп. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает РИА Новости.
В департаменте образования города отметили, что все случилось после занятий и не на территории учреждения. Мальчику понадобилась помощь врачей, после чего он находится на больничном. Его состояние оценивают как стабильное, за ним присматривает мама.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. В СМИ пишут, что у школьника выбило зубы, но пока официально информацию не подтверждали.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты приняли закон о вейпах и кальянах. На всю никтотиносодержащую продукцию будут распространены требования и ограничения к табачной продукции и соответствующая административная ответственность.