В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника: его состояние стабильное

Сейчас подросток находится на больничном, за ним присматривают родители.

В Екатеринбурге произошел необычный инцидент: во рту у школьника взорвался вейп. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает РИА Новости.

В департаменте образования города отметили, что все случилось после занятий и не на территории учреждения. Мальчику понадобилась помощь врачей, после чего он находится на больничном. Его состояние оценивают как стабильное, за ним присматривает мама.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. В СМИ пишут, что у школьника выбило зубы, но пока официально информацию не подтверждали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты приняли закон о вейпах и кальянах. На всю никтотиносодержащую продукцию будут распространены требования и ограничения к табачной продукции и соответствующая административная ответственность.