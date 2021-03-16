Главный санитарный врач Украины сделал прививку от коронавируса и заболел

Специалист заболел, потому что иммунитет не успел полностью сформироваться.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что заразился коронавирусом после того, как сделал прививку. Он использовал препарат AstraZeneca Covishield, произведенной в Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что после ввода вакцины прошло 13 дней, когда Ляшко понял, что заболел. Он объяснил это тем, что иммунитет не успел полностью сформироваться. Несмотря на это, врач не расстраивается – он уверен, что прививка поможет переболеть без осложнений.

«Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением»,

— написал он на своей странице в Facebook.

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