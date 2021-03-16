На Будапештской пенсионерка перевела мошенникам 1,4 млн рублей

В понедельник, 15 марта, в отдел полиции обратилась 77-летняя петербурженка, которая заявила, что стала жертвой телефонных мошенников.

Женщина, проживающая в одном из домов по Будапештской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, рассказала, что 13 марта около 10 часов утра на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником полиции и заявил, что с карты пенсионерки пытались снять средства, и ради безопасности их стоит перевести на указанные им счета.

В результате женщина отправила злоумышленникам 1 401 000 рублей. После обращения пострадавшей было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппе пенсионерка стала жертвой нападения своего сына. Мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, избил её до смерти.