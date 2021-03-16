О развязке КАДа с Приморским шоссе можно забыть на две недели 

С 13 по 30 апреля 2021 года будет полностью перекрыта разворотная петля на съезде №2. О том, что КАД на пересечении с Приморским шоссе закрывают на две недели, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение на Приморском шоссе в направлении Ленинградской области для автомобилей будет перекрыто из-за работ по окарске пилонов.
На участке шоссе установят временные дорожные знаки, барьеры, ограждающие место производства работ, поставят сигнальные фонари.
Объезжать перекрытый участок можно будет по улично-дорожной сети Петербурга.
В ведомстве сообщают, что сроки работ могут меняться с учётом погодных условий. Но работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.
А движение по съезду № 2, с внутреннего кольца КАД на Приморском шоссе в направлении Петербурга будет осуществляться в обычном режиме.
Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что Ленинградская область и ЦДС создадут проект дороги между Октябрьской набережной Невы и Мурманским шоссе.