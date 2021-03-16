В Петербурге начался последний этап Всероссийского конкурса «Учитель будущего»

В Петербургском городском дворце творчества юных начался заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего». Мероприятие проходит в рамках президентской платформы – «Россия страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Губернатор Петербурга Александр Беглов приветствовал лучших педагогов страны. Глава города поблагодарил учителей за вклад в российское образование, а также отметил, что педагоги смогли организовать учебный процесс в дистанционном режиме.
13 марта были подведены итоги оценки регионов по качеству школьного образования: Петербург занял в этом рейтинге первое место, опередив Москву.
«Учитель будущего» — престижный и массовый конкурс.
В нем приняли участие более 39 тысяч учителей из всех 85 регионов. Самому молодому конкурсанту – 19 лет, самому старшему – 76 лет.
В финале оказались 99 команд – 297 учителей.
Петербург первый по числу финалистов — 33 учителя в составе лучших.
«Учитель будущего» призван выявить лучшие педагогические практики и новаторские подходы в образовании.
А также содействовать продвижению талантливых педагогов.
Церемония закрытия конкурса и награждения победителей состоится 20 марта.
Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что учитель математики из Петербурга стал призером конкурса «Учитель года России – 2020»