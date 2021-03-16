В Петербурге начался последний этап Всероссийского конкурса «Учитель будущего»

В Петербургском городском дворце творчества юных начался заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего». Мероприятие проходит в рамках президентской платформы – «Россия страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов приветствовал лучших педагогов страны. Глава города поблагодарил учителей за вклад в российское образование, а также отметил, что педагоги смогли организовать учебный процесс в дистанционном режиме.

13 марта были подведены итоги оценки регионов по качеству школьного образования: Петербург занял в этом рейтинге первое место, опередив Москву.

«Учитель будущего» — престижный и массовый конкурс.

В нем приняли участие более 39 тысяч учителей из всех 85 регионов. Самому молодому конкурсанту – 19 лет, самому старшему – 76 лет.

В финале оказались 99 команд – 297 учителей.

Петербург первый по числу финалистов — 33 учителя в составе лучших.

«Учитель будущего» призван выявить лучшие педагогические практики и новаторские подходы в образовании.

А также содействовать продвижению талантливых педагогов.

Церемония закрытия конкурса и награждения победителей состоится 20 марта.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что учитель математики из Петербурга стал призером конкурса «Учитель года России – 2020»