Евгений Минченко назвал ключевые преимущества Дрозденко

Политолог Евгений Минченко оценил политическое будущее губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и назвал его главные преимущества.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил рейтинг политической устойчивости российских губернаторов «Госсовет 2.0» по федеральным округам. Минченко заявил, что чемпионом Северо-Запада стал глава Ленобласти — он лидирует в округе и входит в тройку лучших губернаторов по стране, передает издание Online47.

«Высокий уровень поддержки Политбюро 2.0, низкий уровень конфликтности, с позиционированием и политическим менеджментом все хорошо. Такой рок-н-ролл губернатор, у которого нет проблем в коммуникации с избирателями. На мой взгляд, достаточно перспективная фигура не только для Ленинградской области», — считает политолог.

Что касается дальнейших перспектив Дрозденко, эксперт уверен, что губернатор — это «кандидат на вырост». По мнению Минченко, у главы 47 региона все должно быть «неплохо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко вошел в ТОП-10 Национального рейтинга губернаторов.