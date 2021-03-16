Американские и испанские ученые: потерять обоняние при коронавирусе — хорошо

Исследователи Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса объяснили, почему утрата чувствительности к запахам — это «хороший» симптом коронавируса. Об этом сообщает 20 minutos.

Проведенное специалистами исследование, в котором участвовали 5868 больных коронавирусом, позволило сделать вывод, что потеря обоняния говорит о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.

По данным ученых, аносмия — признак сильной реакция иммунной системы организма.

Поэтому потеря обоняния снижает опасность развития цитокинового шторма — потенциально летальной реакции иммунной системы организма.

Выводы, сделанные в результате исследования, могут помочь произвести первоначальную оценку состояния обследуемого, а также определить дальнейших ход заболевания у данного пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению американских ученых, повышенной заразностью коронавируса обладают люди с ожирением и в преклонных годах.