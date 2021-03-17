Петербуржцев предупредили о снеге с дождем и гололедице в среду

Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдет небольшой мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, в среду, 17 марта, на формирование синоптической ситуации в городе окажет влияние северная периферия далёкого, но обширного циклона, с центром над северо-западом Чёрного моря.

Температура воздуха в Северной столице составит от 0 до +2 градусов, в Ленобласти потеплеет до 3 градусов тепла. Северный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться и составит 762 мм ртутного столба. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня петербургский аэропорт работает без отмен и задержек. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты.