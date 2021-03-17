На Гданьской улице из квартиры вынесли драгоценности на 250 тысяч рублей

На Гданьской улице из квартиры вынесли драгоценности на 250 тысяч рублей
Преступник мог совершить кражу в течение года: с марта 2020-го по 5 марта 2021-го. Фото: pixabay

В отдел полиции Выборгского района обратилась 50-летняя безработная жительница одного из домов по Гданьской улице с сообщением о квартирной краже.

Как объяснила заявительница, неизвестный преступник свободно проник её квартиру, расположенную на пятом этаже пятиэтажного дома, и вынес оттуда ряд ювелирных изделий, — набор золотых сережек с сапфиром, а также золотые кольца, — после чего скрылся с места происшествия.

Примечательно, что украшения могли исчезнуть в довольно обширный период времени — с марта 2020 по 5 марта 2021, когда пострадавшая обнаружила пропажу. Материальный ущерб петербурженка оценила в 245 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в заведении на Народной улице пьяную драку между посетителями спровоцировал пирожок.

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