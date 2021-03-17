Девятиклассник обокрал квартиру на Богатырском на 650 тысяч рублей

Девятиклассник обокрал квартиру на Богатырском на 650 тысяч рублей
Украденное имущество школьник, по его словам, сдал в скупку возле метро "Выборгская". Фото: unsplash

Жительница Приморского района Петербурга заявила в полицию о пропаже из собственной квартиры на Богатырском проспекте множества драгоценностей.

По словам владелицы четырехкомнатных апартаментов, из квартиры пропали золотые кольца с различными драгоценными вставками, а также серьги с бриллиантами, золотая цепь и колье. Материальный ущерб пострадавшая оценила в 650 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что преступник мог проникнуть в квартиру в период с 14 до 16 марта. Прибывшие к месту происшествия сотрудники оперативной группы по горячим следам задержали в торговом центре «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте подозреваемого. Им оказался девятиклассник, который, по его словам, сдал чужое имущество в скупку возле метро «Выборгская». Школьника передали родителям. Как он оказался в квартире и почему решился на кражу — неизвестно. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гданьской улице из квартиры также исчезли драгоценности на сумму 245 тысяч рублей.

богатырский проспект квартирная кража кража драгоценностей новости СПб приморский район скупка школьник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девятиклассник обокрал квартиру на Богатырском на 650 тысяч рублей
Новый штамм в России и увеличивающий риск смерти фактор: последнее о ...
На Гданьской улице из квартиры вынесли драгоценности на 250 тысяч рублей
Полицейские искали бомбу в пункте выдачи заказов на Суворовском
В Новгородской области задержали угонщиков иномарки в Петербурге
Петербургских водителей предупредили о густом тумане
В среду в Петербурге собрались 6-балльные пробки
В Петербурге применят японские технологии для борьбы с ямами на дорогах