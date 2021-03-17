Девятиклассник обокрал квартиру на Богатырском на 650 тысяч рублей

Жительница Приморского района Петербурга заявила в полицию о пропаже из собственной квартиры на Богатырском проспекте множества драгоценностей.

По словам владелицы четырехкомнатных апартаментов, из квартиры пропали золотые кольца с различными драгоценными вставками, а также серьги с бриллиантами, золотая цепь и колье. Материальный ущерб пострадавшая оценила в 650 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что преступник мог проникнуть в квартиру в период с 14 до 16 марта. Прибывшие к месту происшествия сотрудники оперативной группы по горячим следам задержали в торговом центре «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте подозреваемого. Им оказался девятиклассник, который, по его словам, сдал чужое имущество в скупку возле метро «Выборгская». Школьника передали родителям. Как он оказался в квартире и почему решился на кражу — неизвестно. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гданьской улице из квартиры также исчезли драгоценности на сумму 245 тысяч рублей.