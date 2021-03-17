В Петербурге отправили под стражу грабителей, напавших на микрофинансовую организацию

В Петербурге отправили под стражу грабителей, напавших на микрофинансовую организацию
Преступники останутся под стражей до 14 мая. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В среду, 17 марта, Октябрьский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения преступникам, подозреваемым в ограблении микрофинансовой организации.

Согласно версии правоохранительных органов, Астан Хабелов и Сосланбек Сокаев совершили разбойное нападение на ООО «Микрофинансовая компания «Юпитер-6» и похитили почти 44 тысячи рублей. Суд постановил отправить потенциальных злоумышленников под стражу до 14 мая 2021 года. Подозреваемые не высказали возражений.

Отметим, что в последнее время микрофинансовые организации все чаще становятся жертвами налетчиков. Только за последнюю неделю ограбили три аналогичных компании, одну из которых — на Сенной площади, 7, — фигуранты сегодняшнего заседания.

Кроме того, как писала ранее gazeta.spb.ru, 15 марта напали сразу на два офиса микрофинансовых фирм за день.

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