«Ленсвет» выплатил петербурженке, у которой умерла дочь из-за контакта с проводом, 2 млн рублей

Женщина отказалась от исковых требований, так как сторонам удалось договориться.

Жительница Санкт-Петербурга получила два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда после смерти дочери. Гражданка и «Ленсвет» смогли договориться между собой без участия суда. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в объединенной пресс-службе Северной столицы.

Известно, что женщина обратилась в суд, желая вытребовать 15 миллионов рублей. Она убеждена, что ее дочь умерла после контакта с проводом электроустановки под напряжением по причине некачественного оказания ответчиком услуги по электроснабжению, не отвечающей требованиям безопасности. В итоге она смогла примириться с «Ленсветом» и получила только часть желаемой суммы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка отсудила более 20 млн рублей компенсации за дефекты в новой иномарке.