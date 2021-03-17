«Ленсвет» выплатил петербурженке, у которой умерла дочь из-за контакта с проводом, 2 млн рублей

&#171;Ленсвет&#187; выплатил петербурженке, у которой умерла дочь из-за контакта с проводом, 2 млн рублей
Стороны смогли договориться самостоятельно. Фото: pixabay

Женщина отказалась от исковых требований, так как сторонам удалось договориться.

Жительница Санкт-Петербурга получила два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда после смерти дочери. Гражданка и «Ленсвет» смогли договориться между собой без участия суда. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в объединенной пресс-службе Северной столицы.

Известно, что женщина обратилась в суд, желая вытребовать 15 миллионов рублей. Она убеждена, что ее дочь умерла после контакта с проводом электроустановки под напряжением по причине некачественного оказания ответчиком услуги по электроснабжению, не отвечающей требованиям безопасности. В итоге она смогла примириться с «Ленсветом» и получила только часть желаемой суммы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка отсудила более 20 млн рублей компенсации за дефекты в новой иномарке.

компенсация ленсвет новости СПб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак опровергла предположения о встрече со скопинским маньяком
Почти 36 тысяч педагогов и учителей Петербурга переболели коронавирусом
Жертвами пандемии COVID-19 в Петербурге стали 26 сотрудников Эрмитажа
«Ленсвет» выплатил петербурженке, у которой умерла дочь из-за ...
Следователи Ленобласти раскрыли убийство 18-летней давности
«Аэрофлот» заявил о восстановлении международного рынка ...
После насмешки над зимними кафе: депутаты хотят упростить для общепита ...
Средний размер взятки в Петербурге в 2020 году составил почти 300 тысяч рублей