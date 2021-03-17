Матвиенко согласилась с предложением отказаться от неперерабатываемого пластика

Матвиенко согласилась с предложением отказаться от неперерабатываемого пластика
Валентина Матвиенко согласилась с предложением вице-премьера. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Она поддержала предложение вице-премьера Виктории Абрамченко.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала инициативу о запрете использования неперерабатываемого пластика. Она согласилась с идеями вице-премьера Виктории Абрамченко, о чем пишет ТАСС.

Матвиенко отметила, что уже давно пора производить упаковочные материалы и прочее из перерабатываемого сырья. Она понимает, что проблему нельзя решить за один день, но заниматься вопросом все равно необходимо.

«Должна быть четкая, внятная дорожная карта со сроками, когда будет прекращен выпуск неперерабатываемого пластика, какие сроки нужно отвести для бизнеса и предприятий, чтобы они могли перейти на перерабатываемое сырье»,

— сказала она.

Политик добавила, что пластик наносит огромный вред экологии, а состояние окружающей среды влияет на здоровье и безопасность людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что завод по переработке пластика построят в Петербурге.

Валентина Матвиенко мусор пластик


 

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