На просьбу жительницы Бёзово, после поручения губернатора Ленобласти, быстро отреагировали: почистили колодец в два дня

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил решить проблему очистки колодца в течение десяти дней, но районная администрация и водоканал справились всего за два дня. Об этом сообщает Online47.

Жительница деревни Бёзово Волховского района выразила признательность водоканалу Волхова за быструю прочистку колодца.

17 марта в день решения проблемы жительница Бёзово Вера Харченко сделала заявление, она поблагодарила водоканал Волхова за оперативную прочистку колодца.

15 марта женщина обратилась на прямую линию губернатора Ленинградской области и спросила, как продвигается вопрос с обеспечением местных жителей чистой водой – вопрос был поднят ей еще в ноябре прошлого года.

Губернатор заметил, что обеспечение жителей чистой водой вопрос очень важный и им необходимо как можно быстрее заняться.

Поэтому Дрозденко поручил администрации Волховского района взять под контроль проблему очистки колодца.

Выполнить распоряжение следовало в течение 10 дней. Однако вопрос был решен за два.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко стал самым надёжным губернатором Северо-Запада.