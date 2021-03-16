Дрозденко стал самым надёжным губернатором Северо-Запада

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял лидирующую позицию в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», представленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг»;
Такие результаты, как отмечают журналисты издания Online47, не вызывают удивления, а наоборот, доказывают грамотность политики, выстроенной главой региона. Кроме того, в общем перечне устойчивости среди руководителей российских субъектов Дрозденко оказался на третьем месте, уступив лишь главе Севастополя Михаилу Развозжаеву и президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Методология экспертов «Минченко консалтинг» при составлении рейтинга основывается на таких критериях, как качество политического менеджмента, наличие уникального позиционирования, поддержка внутри федеральных и региональных элит, экономическая привлекательность и другие.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленобласти направят полмиллиарда рублей на обновление жилых домов.