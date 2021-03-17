Посол России в США приедет консультироваться в Москву насчет отношений с Америкой

Посол России в США приедет консультироваться в Москву насчет отношений с Америкой
Посол РФ в США приедет в Москву для консультации. Фото: пресс-служба МИД РФ

Чрезвычайного и Полномочного посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву, чтобы проанализировать вопрос российско-американских отношений, потому что Российская Федерация хочет понять, куда движется в рамках взаимоотношений с Америкой.

Об этом рассказала журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова заметила, что Россия заинтересована в налаживании отношений с Вашингтоном, которые в последние годы зашли в тупик по вине американской стороны.

Дипломат напомнила, что скоро будет 100 дней, как Джозеф Байден президент и это основание, чтобы оценить стиль управления США новой командой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл у Опры Уинфри, заявив, что эта беседа дала понять, что такое «демократия со спецификой британской монархии».

анатолий антонов джозеф байден мария захарова США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На просьбу жительницы Бёзово, после поручения губернатора Ленобласти, ...
Посол России в США приедет консультироваться в Москву насчет отношений с Америкой
«Зенит» обыграл «ЦСК» со счетом 2:3
С первым теплом сурки Ижорик и Августина вышли из спячки
Министр культуры РФ Любимова прокомментировала недовольство россиян выбором ...
Польша вводит локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки
В России разработают международный сертификат вакцинации от коронавируса
Матвиенко согласилась с предложением отказаться от неперерабатываемого пластика