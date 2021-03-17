Посол России в США приедет консультироваться в Москву насчет отношений с Америкой

Посол РФ в США приедет в Москву для консультации. Фото: пресс-служба МИД РФ

Посол РФ в США приедет в Москву для консультации. Фото: пресс-служба МИД РФ

Чрезвычайного и Полномочного посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву, чтобы проанализировать вопрос российско-американских отношений, потому что Российская Федерация хочет понять, куда движется в рамках взаимоотношений с Америкой.

Об этом рассказала журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова заметила, что Россия заинтересована в налаживании отношений с Вашингтоном, которые в последние годы зашли в тупик по вине американской стороны.

Дипломат напомнила, что скоро будет 100 дней, как Джозеф Байден президент и это основание, чтобы оценить стиль управления США новой командой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл у Опры Уинфри, заявив, что эта беседа дала понять, что такое «демократия со спецификой британской монархии».