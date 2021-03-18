Петербуржцев предупредили о гололеде и небольшом снегопаде в четверг

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Сегодня жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В четверг, 18 марта, метеорологические условия в городе будет определять тыловая часть далекого южного циклона. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, по области похолодает до -3.

Ветер подует северо-западный со скоростью 4-9 метро в секунду. На дорогах и тротуарах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту обошлось без отмен и задержек. В небо над городом поднимутся все запланированные самолеты.