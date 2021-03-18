Жителя Петербурга задержали за незаконную постановку на учет мигрантов

Жителя Петербурга задержали за незаконную постановку на учет мигрантов
ото: pixabay

Сотрудники Центра «Э» вычислили жителя Северной столицы, который брал деньги с мигрантов за постановку на фиктивный учет. Его «услугами» воспользовались четверо выходцев из Средней Азии.

Согласно материалам уголовного дела, преступник использовал фиктивные документы, но брал со своих «клиентов» вполне реальную плату. По факту правонарушения возбуждены уголовные дела по стать «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в четверг, 18 марта.

Сколько злоумышленнику удалось «заработать» таким образом, не сообщается. Сейчас полицейские устанавливают возможную причастность задержанного к другим преступным эпизодам. Пока что 45-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отеле в центре Петербурга нетрезвые постояльцы устроили дебош.

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