Пьяные постояльцы разгромили отель в центре Петербурга

Наряд вневедомственной охраны задержал двух злоумышленников, устроивших погром в отеле в самом центре Северной столицы.

Как сообщили в петербургском главке Росгвардии, все произошло минувшей ночью в отеле на Миллионной улице. Примерно в час ночи двое постояльцев изрядно подвыпили и вернулись в гостиницу. Зайдя в здание, они устроили серьезный погром, перепугав сотрудников и других гостей: разбили стойку регистрации, выбили входную дверь номера, разбили всю посуду, а после добрались до телефона и телевизора, также повредив их.

Администратор отеля сразу же нажал тревожную кнопку, после чего на место прибыли стражи порядка. Хулиганов задержали и передали сотрудникам 78 отдела полиции для выяснения обстоятельств.

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