В Петербурге объявили дату проведения «Ночи музеев»

В прошлом году по понятным причинам "Ночь музеев" не состоялась. Скриншот: ВКонтакте/Ночь музеев. Санкт-Петербург

В прошлом году по понятным причинам "Ночь музеев" не состоялась. Скриншот: ВКонтакте/Ночь музеев. Санкт-Петербург

Известная и любимая как жителями Северной столицы, так и туристами ежегодная акция «Ночь музеев» все-таки состоится весной 2021 года.

Организаторы события в Петербурге объявили даты проведения «Ночи музеев» — с 22 на 23 мая, традиционно в ночь с субботы на воскресенье. Информация об этом появилась на официальной страничке мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 18 марта.

Как пишут организаторы, подготовка к «Ночи музеев» уже сейчас в самом разгаре. Формат и программа проведения в этом году определятся в середине апреля, за месяц до самого события. Напомним, что «Ночь музеев» — международная акция, в рамках которой раз в году все желающие могут полюбоваться экспозицией музеев-участников акции на протяжении всей ночи. Кроме того, зрителей, как правило, ждет развлекательная программа.

Ранее gazetas.spb.ru сообщала, что в Музее оптики ИТМО покажут зрителям как «выглядит» звук.