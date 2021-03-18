Петербуржцам предлагают перейти с «Подорожника» на «Тройку»

Пока решение о прееходе на "Тройку" не принято. Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Пока решение о прееходе на "Тройку" не принято. Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Северной столицы предложили изменить систему оплаты проезда в общественном транспорте с «Подорожника» на столичную «Тройку». Перемены могут коснуться и жителей Ленинградской области.

Соответствующее предложение выдвинул глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов, пишет портал Peterburg2. При этом пока окончательное решение по данному вопросу не принято, «Подорожник» все еще остается единственной и официальной системой проездных билетов в общественном транспорте Петербурга.

В пользу сохранения «Подорожника» выступает тот факт, что технически он не отличается от «Тройки», а ребрендинг может быть крайне затратным для города. Отметим, что петербургские карты уступают столичным только по количеству способов пополнения и методу активации. При этом «Тройкой» пользуются не только в Москве, но и Подмосковье и Тульской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продажи студенческих проездных подскочили после возвращения к очной форме обучения.