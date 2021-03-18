За 2020 год в службу социальных участковых обратились более 180 тысяч жителей Петербурга

По информации пресс-службы администрации Северной столицы, за прошлый год к социальным участковым за помощью обратились более 180 тысяч горожан, из которых более 103 тысяч признаны нуждающимися в соцобслуживании.

Среди всех обращений около 70% поступили от пожилых граждан, для которых были составлены индивидуальные программы предоставления социальных услуг. В прошлом году с помощью новой службы помочь удалось почти пяти тысячам горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Работа социальных участковых доказала свою эффективность, а главное — востребованность», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Напомним, что служба социальных участковых работе с 1 июля 2019 года. Сейчас в городе открыто 17 районных бюро, где трудятся 162 специалиста. В этом году перечень отделений планируется расширить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центр социальной реабилитации инвалидов Невского района за год трудоустроил 186 человек.