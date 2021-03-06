Центр социальной реабилитации инвалидов Невского района за год трудоустроил 186 человек

Ежедневно в центр с различными вопросами обращается более сотни человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 6 марта, посетил филиал районного Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Запорожской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что за год центр трудоустроил 186 человек. За помощью в учреждение ежедневно обращаются более сотни инвалидов трудоспособного возраста. Беглов отметил, что подобные центры есть во всех районах Петербурга, кроме Курортного.

Губернатор подчеркнул, что центр не только трудоустраивает инвалидов, но также помогает с их реабилитацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кирове возбудили дело на мужчину, пнувшего инвалида. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что инвалид помешал его жене, – протянул руку.