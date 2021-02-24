В Кирове возбудили дело на мужчину, пнувшего инвалида

Полиция Кирова смогла задержать нарушителя, который совершил побои. Нарушитель избил инвалида.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области, в отношении 33-летнего мужчины на данный момент возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по статье «Побои». Кроме этого, известно и о других нарушениях мужчины. У него есть судимость за кражу.

Свои действия злоумышленник объяснил тем, что инвалид помешал его жене, – протянул руку. Именно после этого задержанный совершил удар. Также он добавил, что готов извиниться за свой поступок.

«Мне показалось, он тянет руку к моей жене. На тот момент я думал, что он хочет схватить ее. Поэтому ударил», – пояснил задержанный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в московском метро задержали мужчину с муляжом гранаты. На станции «Славянский бульвар» нарушитель грозился взорвать метро, однако был задержан с муляжом опасного устройства.