В московском метро задержали мужчину с муляжом гранаты

В столице России инцидент с гранатой случился в подземке. На станции «Славянский бульвар» нарушитель грозился взорвать метро, однако был задержан с муляжом опасного устройства.

Как сообщает «Интерфакс», на данный момент нарушитель задержан сотрудниками полиции. Мужчину ведут в комнату стражей порядка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

По данным пресс-службы столичного Департамента транспорта, после задержания удалось вновь открыть станцию для пассажиров на вход и на выход. До этого москвичи не могли попасть в подземку из-за нарушителя.

Инцидент случился вечером, когда очевидцы увидели подозрительного пассажира. Мужчина выронил на пол страйкбольную гранату. В итоге, перепуганные посетители подземки сразу обратились в полицию. На это мужчина отреагировал странным образом, – упал на пол и начал кричать.

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