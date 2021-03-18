В Петербурге с начала года зафиксировали два случая «свиного гриппа»

В Северной столице с начала 2020 года зарегистрировали два единственных в России случая заражения гриппом А (H1N1, также известном как «свиной грипп»). В целом эпидемический сезон этого года специалисты называют уникальным.

Директор ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов отмечает, что фактически в текущем сезоне «гриппозной инфекции нет». Эксперт связывает это с эффективностью антикоронавирусных мер. Кроме того, вакцинация в этот раз охватила бесперецедентно большое число людей — около 60%.

Примечательно, что гриппа сейчас практически нет во всем мире, добавляет эксперт. Антиковидные меры особенно эффективны в случае с ним, поскольку заразиться гриппом сложнее, чем коронавирусом. Кроме того, коронавирус подавляет вирус гриппа, подчеркнул Лиознов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила передачу птичьего гриппа от человека к человеку.