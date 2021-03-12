Попова допустила передачу птичьего гриппа от человека к человеку

Попова допустила передачу птичьего гриппа от человека к человеку
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала соблюдать меры предосторожности. Фото: kremlin.ru

Новый тип птичьего гриппа скоро мутирует и будет передаваться от человека к человеку. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, существует вероятность того, что новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который был выявлен у сотрудников птицефабрики на юге России, уже в ближайшее время мутирует.

Как сообщил ТАСС, Попова подчеркнула, что вероятность такого прогноза достаточно высока. И добавила, что сейчас у страны есть фора перед вирусом. Ученые могут подготовиться к опасности его распространения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова напомнила условие обязательного ношения масок.

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