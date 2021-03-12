Попова напомнила условие обязательного ношения масок

Ношение маски обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, масочный режим введен на федеральном уровне для защиты от распространения новой болезни и никаких изменений в постановлении главного государственного врача РФ на сегодня нет.
Как сообщил ТАСС, Попова подчеркнула, что исполнение федеральной нормы обязательно для всех.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России есть риск третьей волны пандемии коронавируса, так как некоторые граждане вернулись из-за рубежа после праздников.