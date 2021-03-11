Попова призвала продолжать носить маски

Попова призвала продолжать носить маски
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала соблюдать меры предосторожности. Фото: kremlin.ru

Эксперт отметила, что снижение заболеваемости пока что не говорит о том, что можно не соблюдать меры предосторожности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова настаивает на том, что россияне должны и дальше соблюдать масочный режим. Об этом 10 марта пишет ТАСС.

Эксперт отметила, что эпидемиологическая обстановка в стране действительно улучшается, но это не значит, что можно расслабляться. Напротив: стоит соблюдать правила и дальше, чтобы показатели заболеваемости падали.

Попова добавила, что в России есть риск третьей волны пандемии коронавируса, так как некоторые граждане вернулись из-за рубежа после праздников, а на улицы вернулись люди старше 65 лет.

Глава ведомства подчеркнула, что страна хорошо справляется со сложившейся ситуацией – лучше, чем некоторые другие государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова призвала прививаться от коронавируса той вакциной, которая есть.

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