Попова призвала прививаться от коронавируса той вакциной, которая есть

Глава Роспотребнадзора убеждена, что все отечественный препараты одинаково хороши.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что можно прививаться от коронавируса любой отечественной вакциной, так как они одинаково хороши. Она посоветовала выбрать ту, что находится «под рукой». Об этом пишет РИА Новости.

«Надо прививаться той, которая под рукой — вот какая ближе, все российские вакцины безусловно хороши»,

— сказала она на заседании думского комитета по охране здоровья в среду.

Сама Попова уже сделала прививку от коронавируса и выбрала «ЭпиВакКорона», так как имеет аллергию. Она считает, что данный препарат «мягкий» и «ювелирный».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге дефицит вакцины от COVID-19, но его обещают устранить. Последняя поставка вакцины прибыла в Северную столицу больше двух недель назад — 22 февраля.