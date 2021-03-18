Попова сомневается, что масочный режим в России отменят в ближайшее время

Она отметила, что все еще необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала многочисленные вопросы об отмене масочного режима. Своим мнением она поделилась сегодня, 18 марта, в эфире канала «Россия 24».

Она отметила, что на данный момент эпидемиологическая обстановка недостаточно стабильная, чтобы можно было отменять ограничения. Попова призвала и дальше носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию – это позволит предотвратить распространение инфекции.

При этом глава ведомства согласилась, что ситуация улучшается и число заболевших падает. Но это не значит, что можно расслабляться.

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