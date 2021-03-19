В след за словами Путина пресс-секретарь Белого дома Псаки согласилась, что стоит противостоять расизму в США

Пресс-секретарь Белого дома Псаки согласилась с тем, что США необходимо бороться с расизмом. Фото: unsplash.

Пресс-секретарь Белого дома Псаки согласилась с тем, что США необходимо бороться с расизмом. Фото: unsplash.

Власти Америки заявляют, что есть необходимость принимать дополнительные меры, чтобы противостоять расизму в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

«Мы в данном случае можем быть самокритичны. США признавали, что нам нужно гораздо больше делать для борьбы с расовой несправедливостью и стать лучше», — отметила она (цитата по ТАСС).

Ранее Путин упомянул о нелегкой истории США, в которой был жестокий и большой период рабства и несправедливого отношения к афроамериканцам. Президент России объяснил, что все это сопровождает жизнь в США и на сегодняшний день.

Представитель администрации американского президента Джо Байдена заявил, что правительство страны «нацелено на это» и уже работает с этим вопросом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что разведка Соединенных Штатов обвинила Российскую Федерацию в поддержке кандидатуры Дональда Трампа и «очернении» Джо Байдена на президентских выборах прошлого года.