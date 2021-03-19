В Петербург впервые с 22 февраля везут новую партию вакцины против коронавируса

Дефицит вакцины в Петербурге полностью ликвидируют в ближайшие десять дней. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Дефицит вакцины в Петербурге полностью ликвидируют в ближайшие десять дней. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице наблюдается дефицит препарата для вакцинации против коронавирусной инфекции. В ближайшие выходные, однако, ситуация должна исправиться — в город уже везут первую из трех запланированных поставок.

Первая с 22 февраля партия вакцины должна прибыть в Петербург уже завтра, 20 марта, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по здравоохранению. В этот раз количество препарата будет скромным, однако вслед за первой небольшой поставкой ожидаются еще две — гораздо более масштабные. Таким образом, дефицит вакцины в городе на Неве обещают полностью ликвидировать в ближайшие десять дней.

Напомним, что с момента запуска прививочной кампании в Северной столицы вакцинировали 319 463 человека, 217 626 из которых прошли полный цикл процедуры. На данный момент в городе осталось лишь 29 079 доз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы продолжают жаловаться на отказы в прививках из-за нехватки комплектов вакцины.