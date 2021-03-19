Впервые с 2018 года: Центральный банк России повысил ставку до 4,5%

Впервые с 2018 года: Центральный банк России повысил ставку до 4,5%
ЦБ повысил ставку. Фото: wikimedia.org.

Центральный банк решил ужесточить денежно-кредитную политику. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В последний раз ЦБ повышал ставку в конце 2018 году. Регулятор заявил, что готов повышать ставку и дальше. 19 марта на заседании Совета директоров Банка России было принято решение повысить ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%. Ожидания не вполне совпали с реальностью. Прогноз Bloomberg показывал, что большинство экономистов предсказывали сохранения ставки.

При этом Банк России «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

В феврале регулятор заявлял, что вскоре определит только сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.

Напомним, что прошлом году ЦБ снизил ставку из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в среднем с 6,25 до 4,25%.

Паузу в смягчении ЦБ взял в сентябре, но она затянулась по мере роста инфляции.

Однако в феврале на заседании Центральный банк указал на то, что дальнейшего снижения ставки не будет. Также ЦБ объяснил, что в недалеком будущем будет «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике» вместо нынешней мягкой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина считает, что жилье станет для россиян менее доступным.

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Впервые с 2018 года: Центральный банк России повысил ставку до 4,5%