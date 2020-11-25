Набиуллина считает, что жилье станет для россияне менее доступным

Набиуллина считает, что жилье станет для россияне менее доступным
Набиуллина убеждена, что в скором времени экономика начнет восстанавливаться. Фото: пресс-служба Банка России

Она также добавила, что экономика сможет восстановиться только к середине 2022 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что жилье становится менее доступным для россиян. Власти ввели льготную ипотеку, благодаря чему хотели простимулировать интерес граждан к покупке недвижимости. В результате эта мера привела к росту цен на жилье.

Она отметила, что ЦБ собирается делать все, чтобы россияне не чувствовали влияние пандемии на их жизнь. Набиуллина считает, что пережить непростые времена помогают кредиты.

«Рост кредитования происходит без опасного роста долговой нагрузки»,

— отметила она, пишет «Московский комсомолец».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что просрочка по выданным Россией кредитам другим странам оценивается в 25%. Кроме этого издание сообщило о том, что Россия в ближайшие три года планирует выдать другим государствам 1,1 трлн рублей кредитом.

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