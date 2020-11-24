Просрочка по выданным Россией кредитам другим странам оценивается в 25%

В текущем году задолженность перед Россией от зарубежных стран оценивается в 25% по выданным кредитам.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект изменений в программу управления государственными финансами, посвященную качеству организации бюджета и развитию финрынков.

Отмечается, что Министерство Финансов должно контролировать задолженности по кредитам, а также следить за тем, чтобы количество долгов снижалось с каждым годом. В следующем году процент должен снизиться до 24. Еще через год — до 23.

Кроме этого издание сообщило о том, что Россия в ближайшие три года планирует выдать другим государствам 1,1 трлн рублей кредитом. По данным на 1 ноября 2020 года, Россия оформила кредитов на выдачу средств другим странам на 120 млрд рублей. Вернуть обратно удалось 107 млрд рублей.

«В связи с пандемией рассматривается вероятность небольшого изменения в графике платежей по этим странам. Но в целом мы ожидаем внесения платежей по кредитам в установленные сроки» — заявили в Минфине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доллар упал до минимума с 2018 года из-за коронавируса.