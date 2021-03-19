Нестеренко 20 лет была замглавы Минфина: Мишустин освободил ее от должности 

Нестеренко 20 лет была замглавы Минфина: Мишустин освободил ее от должности 
Михаил Мишустин перевел Татьяну Нестеренко на другую работу. Фото: kremlin.ru

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя главы Министерства финансов Татьяну Нестеренко, она занимала пост в ведомстве 20 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Известно, что на новой должности Нестеренко продолжит заниматься проектами в сфере финансов.

В Минфине Нестеренко проработала более 20 лет, с 2012 года — в статусе первого заместителя министра.

Ранее gazeta.spb.ru писала, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству финансов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Центральному банку разработать предложения дальнейшей реализации программы льготной ипотеки.

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