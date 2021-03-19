Британские ученые назвали явные признаки образования тромбов

Некоторые симптомы свидетельствуют об образовании тромбов, такие как: отеки, зуд, синий или красный оттенок ног. Этими сведениями британские ученые поделились с изданием Express.

Известно, что чаще всего сгустки крови образуются именно в ногах. Поэтому отек конечностей является основным симптомом тромбоза. При этом может усилиться зуд.

А вместе с тем, кожа на ногах приобретает синий или красный оттенок.

В зависимости от тяжести заболевания, зуд начинает перерастать в болезненные ощущения. В области голени тромб вызывает спазмы.

При его перемещении в легкие у пациента начинается затрудненное дыхание, боль в груди, сильный кашель и головокружение.

В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу.

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