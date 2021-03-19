Смольный: Петербургу не хватает 20 тысяч строителей

Возможно, причиной кадрового дефицита является пандемия коронавируса и спровоцированный ею экономический кризис. Фото: pixabay

Возможно, причиной кадрового дефицита является пандемия коронавируса и спровоцированный ею экономический кризис. Фото: pixabay

В Северной столице наблюдается существенная нехватка рабочей силы в сфере строительства. Дефицит кадров отмечают как на государственных, так и на частных стройках.

Из-за нехватки сотрудников девелоперы жалуются на рост себестоимости работ. На данный момент, по словам председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Игоря Креславского, городу необходимо еще 20 тысяч специалистов строительной отрасли.

При этом чиновник подчеркнул, что подрядчики, занимающиеся возведением социальных объектов, в отличие от частных жилых и бизнес-строек, находятся в плюсе: их прибыль составляет примерно 8%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительством подводного газопровода у Невской губы займется компания экс-вице-губернатора Олега Виролайнена. В этот проект планируется инвестировать 1 миллиард рублей.