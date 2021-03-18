Компания бывшего вице-губернатора Петербурга построит подводный газопровод у Невской губы за 1 млрд рублей

Компания Олега Виролайнена построит подводный газопровод в Петербурге. Фото: кадр программы "Два против одного"

Компания Олега Виролайнена построит подводный газопровод в Петербурге. Фото: кадр программы "Два против одного"

Конкурс на строительство дюкерного перехода для газопровода через Невскую губу Финского залива выиграла компания «Навигатор-СБС». Она возьмется за строительство газопровода за 1 млрд рублей.

Как сообщает АБН, заказчиком работ выступил ООО «ПетербургГаз». На строительство подводного газопровода выделили 1,1 млрд рублей. В конкурсе участвовала лишь одна компания — ООО «Навигатор-СБС».

По сведениям ЕГРЮЛ, компания принадлежит Алексею и Олегу Виролайнен с долями в 67% и 33% соответственно. Отметим, что Олег Виролайнен с 2003 по 2006 годы был вице-губернатором Петербурга. Далее до 2009 года он возглавлял комитет по благоустройству и дорожному хозяйству.

Компании предстоит построить под водой несколько объектов. Требуется провести газопровод высокого давления со стороны Ольгино в районе Лахтинского разлива и со стороны Васильевского острова вдоль Морской набережной до газопровода на улице Нахимова. Завершить строительство необходимо до 31 мая 2023 года.

ООО «Навигатор-СБС» считается одной из крупнейших строительных компаний Северо-Запада. Она специализируется на строительстве и реконструкции подземных коммуникаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году на ремонт дорог в Петербурге направят 7,1 млрд рублей.