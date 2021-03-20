МИД Украины отреагировал на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Пресс-секретарь украинского Министерства иностранный дел Олег Николенко ответил на указ о запрете для иностранцев владеть землей в Крыму. Об этом он заявил в беседе с РБК-Украина

Спикер украинского МИД заявил, что считает указ «юридически ничтожным».

Напомним, что 20 марта в силу вступил указ, который запрещает иностранцам, лицам без гражданства и иностранным компаниям владеть земельными участками на большей части территории Крыма.

При этом Николенко заявил, что для Украины данный запрет не повлечет за собой правовые последствия.

Также он заявил о намерении Киева восстановить права собственников на участки земли в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что Украина призывает США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим», который будет включать в себя ограничения против проекта «Северный поток — 2».