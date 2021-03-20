Жителя Ленобласти подозревают в изнасиловании больного ДЦП сына сожительницы

Задержанный мужчина не отрицает свою вину. Фото: pixabay

Задержанный мужчина не отрицает свою вину. Фото: pixabay

О содеянном стало известно только после смерти юноши.

В Ленинградской области 42-летнего мужчину подозревают в насильственных действиях в отношении 19-летнего парня, страдавшего ДЦП. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Известно, что подозреваемый проживал с матерью инвалида. В феврале парень скончался и его тело передали патологоанатому для выяснения обстоятельств смерти. Он установил, что скончавшийся подвергался сексуальному насилию.

В результате было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили сожителю матери инвалида, который не отрицает свою вину. Он задержан и сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Ивановской области изнасиловал 13-летнюю школьницу на пляже в Ленобласти.