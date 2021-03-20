Особняк Нобеля в Петербурге стал жертвой вандалов

Историческое здание находится в плачевном состоянии, но им практически не занимаются.

Журналисты обратили внимание на плачевное состояние исторического особняка Нобеля в Санкт-Петербурге. Речь идет о здании, расположенном на Пироговской набережной. Судя по всему, туда постоянно наведываются вандалы, которые постепенно уничтожают облик объекта. Об этом пишет «Фонтанка» сегодня, 20 марта.

На снимках, опубликованных СМИ, видно, что в реставрации нуждаются камины, рояль, пианино, предметы интерьера и сама здание в целом. По предварительным данным, за особняк отвечает Санкт-Петербургский государственный университет. С вузом заключил договор КГИОП, согласно которому университет до 25 марта 2019 года должен был отремонтировать помещения и приспособить их для современного использования, но этого не произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что музыкальный театр отреставрирует особняк фон Дервиза по решению суда.