Некоторым иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в Россию

Студентов из некоторых стран ждут на очную учебу в России. Фото: Pixabay

Студентов из некоторых стран ждут на очную учебу в России. Фото: Pixabay

Граждане из стран с благополучной эпидемиологической обстановкой продолжат учиться в очном режиме.

Министерство науки и высшего образования РФ позволит некоторым иностранным студентам вернуться на учебу в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Список стран с благополучной эпидемиологической обстановкой составлял Роспотребнадзор. В настоящее время въехать в страну могут студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Список планируют регулярно обновлять. Чтобы въехать в Россию, студент-иностранец должен уведомить о своем возвращении вуз за десять дней до приезда. После этого он получит письмо со всей необходимой информацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семь вузов Петербурга вошли в список лучших университетов мира.